 Уряд України ввів карантин на території всієї країни | Інше | Champion.com.ua
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Уряд України ввів карантин на території всієї країни

Сьогодні 13:55 583 0
Карантин введено на 3 тижні з 12-го березня
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
#карантин, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

На засіданні 11-го березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про карантин на всій території країни у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Новое Время.

Карантин введено на 3 тижні з 12-го березня, але він може бути продовжений.

У тому числі він передбачає заборону масових спортивних та культурно-мистецьких заходів. Поки немає подробиць того, чи буде дозволено проводити спортивні заходи без глядачів.

У середу вранці обмеження в Києві ввів мер міста Віталій Кличко, однак пізніше з'явилося пояснення, що спортивні матчі можуть проходити без уболівальників.

Очевидно, тепер доведеться чекати конкретних рішень організаторів турнірів.

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