Уряд України ввів карантин на території всієї країни

Джерело - sport.ua.
На засіданні 11-го березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про карантин на всій території країни у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє Новое Время.
Карантин введено на 3 тижні з 12-го березня, але він може бути продовжений.
У тому числі він передбачає заборону масових спортивних та культурно-мистецьких заходів. Поки немає подробиць того, чи буде дозволено проводити спортивні заходи без глядачів.
У середу вранці обмеження в Києві ввів мер міста Віталій Кличко, однак пізніше з'явилося пояснення, що спортивні матчі можуть проходити без уболівальників.
Очевидно, тепер доведеться чекати конкретних рішень організаторів турнірів.