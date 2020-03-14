 Олександрія – Колос 4:2. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП
Сьогодні 20:32 1482
Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада
Сьогодні 20:15 801
Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 361
Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 406
Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 17:22 401
Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри
Сьогодні 16:56 374
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
Сьогодні 16:25 523
Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф
Сьогодні 15:53 287
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Сьогодні 15:38 913
Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі
Сьогодні 15:17 766
Блоги
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 692
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:36 844
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:38 905
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:04 761
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 1038
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Огляд матчу 91
21:45 Бокс Фінальний бій Суперсерії Брієдіс – Дортікос перенесли 161
21:38 Легка атлетика Ярослава Магучіх: У дитинстві займалася карате, на стрибки надихнула Юлія Левченко 170
21:30 Футбол В УЄФА підтвердили варіант з перенесенням Євро-2020 262
21:17 Біатлон Підручний: Я виконав завдання мінімум на цей сезон 198
21:06 Хокей. УХЛ Хокеїсти Крижаних Вовків феєрично відсвяткували перемогу над Білим Барсом 213
20:59 Футбол Олександрія – Колос 4:2. Огляд матчу 212
20:46 Футбол Підсумки сезону УПЛ можуть переглянути - тренер 586
20:32 Легка атлетика Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП 1482
20:15 Біатлон Король пішов по-королівськи! Згадуємо кар'єру Мартена Фуркада 801
20:13 Футбол Дніпро-1 – Маріуполь 2:0. Відео голів 507
19:59 Футбол Марадону ізолювали через підозру на коронавірус 1099
19:45 Футбол Олександрія – Колос 4:2. Відео голів 1015
19:31 Футбол ПСЖ хоче підписати нападника Манчестер Сіті 557
19:15 Біатлон Підручний: Я рівнявся на Фуркада 691
19:13 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 343
18:56 Футбол Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ 361
18:50 Футбол Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ 406
18:43 Футбол Український чемпіон світу перейшов у латвійський Спартак 1643
18:41 Блог Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру 701
18:25 Біатлон Фуркад: Немає шансів, що я передумаю і повернуся 1333
18:16 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 804
18:13 Футбол Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу 423
18:00 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 582
18:00 Футбол Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 1163

Олександрія – Колос 4:2. Відео голів

Сьогодні 19:45 1015 0
Відео голів матчу Олександрія – Колос
Олександрія – Колос 4:2. Відео голів
#Олександрія, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, в рамках 23 туру УПЛ у чемпіонській групі Олександрія обіграла Колос.

35 хвилина. Відео голу Сорокіна

45+1 хвилина. Відео голу Гречишкін

54 хвилина. Відео голу Грицука

64 хвилина. Відео голу Ковальця

80 хвилина. Відео голу Лисенка

89 хвилина. Відео голу Задераки

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 березня, 23 тур

Олександрія – Колос 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 35 Сорокін, 1:1 – 45+1 Гречишкін, 2:1 – 54 Грицук (пен), 3:1 – 64 Ковалець, 3:2 – 80 Лисенко, 4:2 - 89 Задерака

Олександрія: Білик, Бабогло, Безбородько (Сітало,82’), Запорожан (к) (Ковалець,46’), Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Гречишкін, Вантух, Мишенко (Задерака,46’), Дубра

Запасні: Паньків, Гордієнко, Мірошніченко, Сітало, Шендрік,

Колос: Яшков, Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Сорокін, Морозко (Ільїн,58’), Вільхамссон, Бондаренко (к) (Лисенко,64’)

Запасні: Кучеренко, Ємець, Петров, Гавриш, Кожушко

Попередження: Безбородько,6’, Бабогло, 61’, Лучкевич,90+3’ — Оріховський,3’, Вільхамссон, 24’, Сорокін,45’, Максименко,52’, Єфремов,84’

Раніше, Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ.

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.

Коментарі ()