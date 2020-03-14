 Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Сьогодні 15:38 653
Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 222
Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 233
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 17:38 81160 2
Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 17:22 283
Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри
Сьогодні 16:56 273
Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка
Сьогодні 16:25 396
Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф
Сьогодні 15:53 230
Фуркад здобув перемогу в останній гонці в кар'єрі
Сьогодні 15:17 583
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Сьогодні 12:26 827
Блоги
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру
Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 335
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах
Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:36 624
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою
Відео дня. Мартен Фуркад завершив кар'єру блискучою перемогою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:38 646
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост
Молюсь щоб у мене не забрали мрію, - легендарна українка написала зворушливий пост Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:04 570
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів
Фоторепортаж. Усик та Чісора провели дуель поглядів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 822
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:31 Футбол ПСЖ хоче підписати нападника Манчестер Сіті 12
19:15 Біатлон Підручний: Я рівнявся на Фуркада 307
19:13 Пряма трансляція Динамо - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 96
18:56 Футбол Дніпро-1 обіграв Маріуполь у 23 турі УПЛ 222
18:50 Футбол Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ 233
18:43 Футбол Український чемпіон світу перейшов у латвійський Спартак 1271
18:41 Блог Сльози дня. Кайса Мякяряйнен завершила кар'єру 347
18:25 Біатлон Фуркад: Немає шансів, що я передумаю і повернуся 974
18:16 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 614
18:13 Футбол Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу 257
18:00 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 556
18:00 Футбол Олександрія - Колос: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE 1004
17:56 Теніс Турнір WTA у Німеччині скасували через коронавірус 260
17:44 Біатлон Вірер виграла Великий кришталевий глобус 513
17:38 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 81160 2
17:36 Блог Феноменальна кар'єра Фуркада в цифрах 629
17:22 Біатлон Меркушина у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу 283
17:14 Футбол Вербич: Не панікуйте, але будьте напоготові 431
16:56 Біатлон Мякяряйнен оголосила про завершення кар’єри 273
16:45 Футбол Львів - Карпати 1:1. Відео голів 445
16:36 Пряма трансляція Кубок світу. Жінки. Гонка переслідування 10 км: онлайн-трансляція. LIVE 565
16:25 Біатлон Бо здобув Великий кришталевий глобус, Фуркад відстав на 2 очка 396
16:22 Біатлон Французькі біатлоністи оригінальним чином вшанували Мартена Фуркада 904
16:05 Футбол Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ 599
15:53 Хокей Крижані Вовки сенсаційно обіграли Білий Барс і зрівняли рахунок у серії плей-оф 230

Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 18:13 257 0
Огляд матчу Львів - Карпати
Львів - Карпати 1:1. Огляд матчу
#Львів, #Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 23 турі УПЛ зіграв внічию з Карпатами.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14 березня, 23 тур

Львів - Карпати 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 автогол Братков, 1:1 - 50 Яковеллі

Стартові склади:

Львів: Сарнавський, Яковеллі (Дамєкана 82), Татарков, Ренан (Нич 63), Братков, Приймак, Борзенко, Бопесу (Богунов 62), Гончар, Сабіно, Алваро.

Запасні: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Нич, Богунов, Велвес

Карпати: Кудрик, Т. Халл, Гіоргадзе, Г. Пасіч, Мартінс (Притула 74), Сич (Деда 70), Назарина, Танчик, Лях, Кльоц, Бойчук.

Запасні: Каніболоцький, Веремієнко, А. Козак, Лейоус, Притула, Деда

Незабитий пенальті: Назарина(87), Татарков(89)

Жовті картки: Бойчук(3), Халл(30), Кльоц(49), Яковеллі(50), Пасіч(83), Сабіно(86), Пасіч(87), Приймак(89)

Червона картка: Пасіч(87)

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.

Коментарі ()