Джерело - Чемпіон.
У 23 турі української Прем'єр-ліги відбудеться львівське дербі - ФК Львів - Карпати.
Актуально: Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Львів: Сарнавський, Яковеллі, Татарков, Ренан, Братков, Приймак, Борзенко, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро.
Запасні: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Нич, Богунов, Велвес
Карпати: Кудрик, Т. Халл, Гіоргадзе, Г. Пасіч, Мартінс, Сич, Назарина, Танчик, Лях, Кльоц, Бойчук.
Запасні: Каніболоцький, Веремієнко, А. Козак, Лейоус, Притула, Деда
Матч розпочинається о 14:00.
Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.