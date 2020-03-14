Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі української Прем'єр-ліги відбудеться львівське дербі - ФК Львів - Карпати.

Актуально: Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Львів: Сарнавський, Яковеллі, Татарков, Ренан, Братков, Приймак, Борзенко, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро.

Запасні: Пеньков, Кравчук, Клименчук, Шина, Нич, Богунов, Велвес

Карпати: Кудрик, Т. Халл, Гіоргадзе, Г. Пасіч, Мартінс, Сич, Назарина, Танчик, Лях, Кльоц, Бойчук.

Запасні: Каніболоцький, Веремієнко, А. Козак, Лейоус, Притула, Деда

Матч розпочинається о 14:00.

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.