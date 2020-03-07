Шаран: Олександрія налаштована дати бій Динамо

Володимир Шаран прокоментував матч проти Динамо

У Олександрії після перемоги над Карпатами з’явилась впевненість у своїх діях і команда готова дати бій Динамо у 22 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

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"Так, налаштовані дати бій. Передумови є, з’явилася впевненість у своїх діях, тому що перші два поєдинки провели невдало, я вважаю. Третій поєдинок з Карпатами, вважаю, додав наснаги, щоб ми діяли впевнено і змогли протидіяти хорошій команді Динамо", — розповів Шаран.

Нагадаємо, у 21 турі УПЛ Динамо вдома перемогло Колос (2:0), а Олександрія у Львові знищила Карпати (0:4).