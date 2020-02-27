Джерело - isport.ua.
Центральний захисник київського Динамо і збірної Угорщини Тамаш Кадар більше не допоможе клубу у поточному сезоні.
Про це повідомляє УПЛ.
29-річного захисника більше не має у заявці столичного клубу на офіційному сайті Прем'єр-ліги.
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Також, Кадар опублікував Istagram фото з машини, додавши підпис "Скоро Будапешт".
Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.
Також, захисник через конфлікт у клубі може втрати місце у національній збірній.