Тамаш Кадар більше не зіграє у поточному сезоні за Динамо

Центральний захисник київського Динамо і збірної Угорщини Тамаш Кадар більше не допоможе клубу у поточному сезоні.

Про це повідомляє УПЛ.

29-річного захисника більше не має у заявці столичного клубу на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

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Також, Кадар опублікував Istagram фото з машини, додавши підпис "Скоро Будапешт".

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.

Також, захисник через конфлікт у клубі може втрати місце у національній збірній.