Кадара більше не буде в основі Динамо – Циганик

Захисник Динамо Тамаш Кадар може більше не зіграти за Динамо.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Чи встигне Динамо продати Кадара або ж він залишиться в клубі до літа? Чесно кажучи, не знаю, давайте почекаємо кілька днів. Скажімо так – ще не всюди трансферні вікна закрилися

Але я сумніваюся, що такий футболіст зі своєю кваліфікацією погодиться сидіти півроку і просто чекати. Гадаю, є висока ймовірність, що він більше не буде в основі Динамо. Але це мої думки, ніякої інформації у мене немає", – відзначив Циганик.