Кадар через конфлікт у Динамо може втрати місце у національній збірній

Захисник Динамо Тамаш Кадар після відправлення у дубль киян ризикує втрати місце у збірній Угорщини.

Про це розповів наставник національної команди Угорщини Марко Россі.

"У нас є чимало травмованих гравців, але проблема Кадара в Динамо є дещо складнішою, ніж інші.

Він не тільки не може грати у своєму клубі, а ще й не тренується з першою командою. Поточна форма Кадара змусила відмовитися від його виклику у збірну. Втім, наступного тижня я зателефоную Тамашу і спробую краще розібратися в ситуації", - розповів Россі.