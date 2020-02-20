 Кадар через конфлікт у Динамо може втрати місце у національній збірній | Футбол | Champion.com.ua
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Кадар через конфлікт у Динамо може втрати місце у національній збірній

Сьогодні 15:14 196 0
Марко Россі прокоментував шанси Тамаша Кадара на місце у збірні Угорщини
Кадар через конфлікт у Динамо може втрати місце у національній збірній
#Кадар, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Захисник Динамо Тамаш Кадар після відправлення у дубль киян ризикує втрати місце у збірній Угорщини.

Про це розповів наставник національної команди Угорщини Марко Россі.

"У нас є чимало травмованих гравців, але проблема Кадара в Динамо є дещо складнішою, ніж інші.

Він не тільки не може грати у своєму клубі, а ще й не тренується з першою командою. Поточна форма Кадара змусила відмовитися від його виклику у збірну. Втім, наступного тижня я зателефоную Тамашу і спробую краще розібратися в ситуації", - розповів Россі.

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.

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