Кадар через конфлікт у Динамо може втрати місце у національній збірній

Джерело - football24.ua.
Захисник Динамо Тамаш Кадар після відправлення у дубль киян ризикує втрати місце у збірній Угорщини.
Про це розповів наставник національної команди Угорщини Марко Россі.
"У нас є чимало травмованих гравців, але проблема Кадара в Динамо є дещо складнішою, ніж інші.
Він не тільки не може грати у своєму клубі, а ще й не тренується з першою командою. Поточна форма Кадара змусила відмовитися від його виклику у збірну. Втім, наступного тижня я зателефоную Тамашу і спробую краще розібратися в ситуації", - розповів Россі.
Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.