Бенфіка зіграє з Шахтарем, Арсенал прийме Олімпіакос. Матчі 1/16 Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 лютого, відбудуться матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.
19:55 Базель - АПОЕЛ (перший матч 3:0)
19:55 Башакшехір - Спортінг (перший матч 1:3)
19:55 Гент - Рома (перший матч 0:1). Трансляція - Футбол 2
19:55 Еспаньйол - Вулвергепмтон (перший матч 0:4)
19:55 ЛАСК - АЗ (перший матч 1:1)
19:55 Мальме - Вольфсбург (перший матч 1:2)
19:55 Порту - Баєр (перший матч 1:2)
22:00 Арсенал - Олімпіакос (перший матч 1:0)
22:00 Аякс - Хетафе (перший матч 0:2)
22:00 Бенфіка - Шахтар (перший матч 1:2). Трансляція - Футбол 1
22:00 Зальцбург - Айнтрахт (перший матч 1:4)
22:00 Інтер - Лудогорець (перший матч 2:0)
22:00 Манчестер Юнайтед - Брюгге (перший матч 1:1). Трансляція - Футбол 2
22:00 Севілья - Клуж (перший матч 1:1)
22:00 Селтік - Копенгаген (перший матч 1:1)
Вчора відбувся вже один матч. Рейнджерс переміг Брагу з рахунком 1:0.