Бенфіка зіграє з Шахтарем, Арсенал прийме Олімпіакос. Матчі 1/16 Ліги Європи

Сьогодні визначається учасники 1/8 фіналу ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, відбудуться матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.

Ліга Європи

1/16 фіналу

27 лютого

19:55 Базель - АПОЕЛ (перший матч 3:0)

19:55 Башакшехір - Спортінг (перший матч 1:3)

19:55 Гент - Рома (перший матч 0:1). Трансляція - Футбол 2

19:55 Еспаньйол - Вулвергепмтон (перший матч 0:4)

19:55 ЛАСК - АЗ (перший матч 1:1)

19:55 Мальме - Вольфсбург (перший матч 1:2)

19:55 Порту - Баєр (перший матч 1:2)

22:00 Арсенал - Олімпіакос (перший матч 1:0)

22:00 Аякс - Хетафе (перший матч 0:2)

22:00 Бенфіка - Шахтар (перший матч 1:2). Трансляція - Футбол 1

22:00 Зальцбург - Айнтрахт (перший матч 1:4)

22:00 Інтер - Лудогорець (перший матч 2:0)

22:00 Манчестер Юнайтед - Брюгге (перший матч 1:1). Трансляція - Футбол 2

22:00 Севілья - Клуж (перший матч 1:1)

22:00 Селтік - Копенгаген (перший матч 1:1)

Вчора відбувся вже один матч. Рейнджерс переміг Брагу з рахунком 1:0.