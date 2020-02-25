В УЄФА відреагували на можливу відміну Євро-2020

Мішель Ува прокоментував можливу відміну чемпіонату Європи

Питання про скасування Євро-2020 через ситуацію з коронавірусів буде розглянуто тільки в разі погіршення ситуації.

Про це розповів віце-президент УЄФА Мішель Ува.

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"Ми знаходимося на стадії очікування. Ми стежимо за ситуацією від країни до країни, і футбол повинен підлаштовуватися під ситуацію. Проведення змагань буде припинено тільки в разі погіршення ситуації", - розповів Ува.

Нагадаємо, що через коронавірус федерація футболу Італії звернулася до керівництва країни з проханням дозволити їм проводити матчі серії А без глядачів.

Також при пустих трибунах відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем.