Матч Інтера у Лізі Європи відбудеться без глядачів

В УЄФА розглядали варіант перенесення матчу на інший стадіон

Другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем відбудеться без глядачів через коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба болгарського клубу.

УЄФА офіційно підтвердив, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться згідно з календарем - 27 лютого в 21:00 за місцевим часом, проте за закритими дверима стадіону Джузеппе Меацца.

Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу.

Також, в Італії можуть провести всі матчі без глядачів.