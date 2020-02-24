Матч Інтера у Лізі Європи відбудеться без глядачів

Джерело - ua.tribuna.com.
Другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем відбудеться без глядачів через коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба болгарського клубу.
УЄФА офіційно підтвердив, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться згідно з календарем - 27 лютого в 21:00 за місцевим часом, проте за закритими дверима стадіону Джузеппе Меацца.
Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу.
Також, в Італії можуть провести всі матчі без глядачів.