В Італії можуть провести всі матчі без глядачів

У Серії А матчі можуть відбуватися без глядачів

Федерація футболу Італії звернулася до керівництва країни з проханням дозволити їм проводити матчі без глядачів.

Про це повідомляє Football Italia.

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У федерації вважають, що така міра дасть їм можливість не зривати підготовку національної збірної до чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу.