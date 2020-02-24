 В Італії можуть провести всі матчі без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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В Італії можуть провести всі матчі без глядачів

Сьогодні 17:58 439 0
У Серії А матчі можуть відбуватися без глядачів
В Італії можуть провести всі матчі без глядачів
#Серія А, #Італія

Джерело - telegraf.com.ua.

Федерація футболу Італії звернулася до керівництва країни з проханням дозволити їм проводити матчі без глядачів.

Про це повідомляє Football Italia.

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У федерації вважають, що така міра дасть їм можливість не зривати підготовку національної збірної до чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу. 

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