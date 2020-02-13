Півзахисник Динамо отримав перелом ноги

Джерело - sport.ua.
17-річний півзахисник київського Динамо Владислав Велетень через травму не зміг взяти участь у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти загребського Динамо (0:0, 3:4 по пенальті).
Про це повідомляє Динамоманія.
Велетень, який виступає за Динамо U-19, на навчально-тренувальних зборах отримав важку травму - перелом ноги.
Владислав відвідав поєдинок проти загребського Динамо в якості глядача, пересуваючись на милицях.
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.