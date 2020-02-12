Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА

Динамо покинуло юнацьку Лігу УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Молодіжний склад київського Динамо зіграв матч в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА проти одноклубників із Загреба.

Матч завершився без забитих голів із рахунком – 0:0.

У серії післяматчевих пенальті перемогу здобули хорватські футболісти. У киян одинадцятиметрові не реалізував півзахисники – Ярослав Надольський та Вікентій Волошин.

Юнацької Ліги УЄФА

1/16 фіналу

Динамо Київ – Динамо Загреб 0:1 (по пенальті)

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.