Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Молодіжний склад київського Динамо зіграв матч в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА проти одноклубників із Загреба.
Матч завершився без забитих голів із рахунком – 0:0.
У серії післяматчевих пенальті перемогу здобули хорватські футболісти. У киян одинадцятиметрові не реалізував півзахисники – Ярослав Надольський та Вікентій Волошин.
Юнацької Ліги УЄФА
1/16 фіналу
Динамо Київ – Динамо Загреб 0:1 (по пенальті)
Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.