 Ярославський готовий взятися за відродження Металіста | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА
Вчора 19:04 2263
Динамо розкрило зарплату гравців клубу
Вчора 22:32 776
Кличко: Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не ламати щелепи
Вчора 20:33 1948
Беленюк: Я сам не зрозумів відео Ломаченка, вважаю, їм з Усиком слід займатися боксом, а не лізти в гарячі теми
Вчора 18:15 2597
Динамо поступилося казахстанському Тоболу у контрольному матчі
Вчора 16:57 815
Визначилась нова дата бою Усика
Вчора 16:45 826
Чемпіонта світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 16:30 2683
Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Вчора 14:53 1107
Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу
Вчора 14:07 1087
Київське Динамо зіграє в 1/16 плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Розклад матчів плей-оф на 12 лютого
Вчора 08:40 1445
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Лютого 2020
23:56 Футбол Атлетік переміг Гранаду у Кубку Іспанії 117
23:50 Футбол Ярославський готовий взятися за відродження Металіста 360
23:43 Футбол Наполі обіграв Інтер у Кубку Італії 132
23:28 Футбол Екс-гравець Шахтаря назвав найпроблемнішу позицію у збірній України 307
23:14 Футбол Цітаішвілі: Динамо не пощастило, пенальті - це лотерея 258
23:05 Блог Безсмертний офіціант жорстко пожартував над Гаттузо 210
22:52 Футбол Каніболоцький: Радий, що повернувся у футбол 296
22:41 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті 129
22:32 Футбол Динамо розкрило зарплату гравців клубу 776
22:14 Футбол ПСЖ розгромив Діжон у чвертьфіналі Кубка Франції 185
21:56 Футбол Динамо – Тобол 2:4. Огляд матчу 728 1
21:39 Баскетбол Дніпро переміг Харківських Соколів та вийшов у лідери Суперліги 124
21:22 Боротьба Дві українські борчині вийшли у фінал чемпіонату Європи 268
21:11 Хокей. УХЛ Донбас розібрався із Білим Барсом у регулярному чемпіонаті 168
20:50 Футбол Дніпро-1 обіграв Олександрію та здобув першу перемогу на зборах у Туреччині 198
20:33 Бокс Кличко: Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не ламати щелепи 1948
20:16 Футбол Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи 595 1
19:54 Футбол Аллегрі стане тренером клубу АПЛ 288
19:33 Біатлон Журавок виступить на етапі Кубка IBU попри участь на чемпіонаті світу 230
19:22 Бокс Кличко хоче влаштувати реванш із Ф’юрі 1364
19:04 Футбол Динамо у серії пенальті поступилося Динамо Загреб у юнацькій Лізі УЄФА 2263
18:53 Футбол Максимов: Приємно, що тепер VAR є в Україні 214
18:52 Блог Мілевський і Хачеріді влаштували в Туреччині полювання на кабана 800
18:33 Футбол Екс-тренер Валенсії влітку очолить Мілан 555 1
18:19 Футбол Клопп може повернутися у Бундеслігу 462

Ярославський готовий взятися за відродження Металіста

Вчора 23:50 360 0
Олександр Ярославський прокоментував відновлення Металіста
Ярославський готовий взятися за відродження Металіста
#Ярославський, #Металіст

Джерело - depo.ua.

 Екс-президент Металіста Олександр Ярославський готовий домовитися з колишніми гравцями клубу заради відновлення харківської команди.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Майно у футбол не грає – потрібен клуб. Футболістам винні гроші – треба домовлятися з футболістами і вирішувати питання банкрутства. Я думаю, що з футболістами здатний домовитися лише я.

Актуально: Ярославський назвав рецепт відновлення Металіста

Свого часу я їх запрошував, у Металісті зробив зірками. Тому вони повинні піти назустріч Металісту і теж чимось пожертвувати. В іншому випадку вони не отримають нічого, це сто відсотків.

Я не можу зрозуміти: йде процес банкрутства чи не йде? Ним ніби хтось займається, а потім гальмує. Це повинно бути, знаєте як? Всі разом повинні взятися і за законом зробити так, як вийде", – відзначив Ярославський.

Раніше, Ярославський вказав проблему відновлення Металіста.

Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.

Коментарі ()