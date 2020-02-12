Ярославський готовий взятися за відродження Металіста

Джерело - depo.ua.
Екс-президент Металіста Олександр Ярославський готовий домовитися з колишніми гравцями клубу заради відновлення харківської команди.
Про це розповів сам бізнесмен.
"Майно у футбол не грає – потрібен клуб. Футболістам винні гроші – треба домовлятися з футболістами і вирішувати питання банкрутства. Я думаю, що з футболістами здатний домовитися лише я.
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Свого часу я їх запрошував, у Металісті зробив зірками. Тому вони повинні піти назустріч Металісту і теж чимось пожертвувати. В іншому випадку вони не отримають нічого, це сто відсотків.
Я не можу зрозуміти: йде процес банкрутства чи не йде? Ним ніби хтось займається, а потім гальмує. Це повинно бути, знаєте як? Всі разом повинні взятися і за законом зробити так, як вийде", – відзначив Ярославський.
Раніше, Ярославський вказав проблему відновлення Металіста.
Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.