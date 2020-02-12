Ярославський готовий взятися за відродження Металіста

Екс-президент Металіста Олександр Ярославський готовий домовитися з колишніми гравцями клубу заради відновлення харківської команди.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Майно у футбол не грає – потрібен клуб. Футболістам винні гроші – треба домовлятися з футболістами і вирішувати питання банкрутства. Я думаю, що з футболістами здатний домовитися лише я.

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Свого часу я їх запрошував, у Металісті зробив зірками. Тому вони повинні піти назустріч Металісту і теж чимось пожертвувати. В іншому випадку вони не отримають нічого, це сто відсотків.

Я не можу зрозуміти: йде процес банкрутства чи не йде? Ним ніби хтось займається, а потім гальмує. Це повинно бути, знаєте як? Всі разом повинні взятися і за законом зробити так, як вийде", – відзначив Ярославський.