Ярославський вказав проблему відновлення Металіста

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський не поспішає відновлювати клуб.

Про це розповів сам екс-президент Металіста.

"Вона (база – прим.) мені не належить. Нехай відновлює той, хто нею володіє. Сьогодні з Металістом є дві проблеми. Перша – не зрозуміло, кому він належить, з ким розмовляти.

І друга – борги Металіста, їх ніхто не скасовував. На сьогодні це сума близько 60-70 млн доларів. Але навіть якщо говорити про них, то не зрозуміло, з ким говорити", – розповів Ярославський.