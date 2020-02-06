 Ярославський назвав рецепт відновлення Металіста | Футбол | Champion.com.ua
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Ярославський назвав рецепт відновлення Металіста

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Олександр Ярославський прокоментував процес відновлення Металіста
Ярославський назвав рецепт відновлення Металіста
#Ярославський, #Металіст

Джерело - dt.ua.

Харківський Металіст можна відродити тільки законними методами.

Про це розповів екс-президент клубу Олександр Ярославський.

"Не знаєш, як чинити, — чини за статутом. У цьому випадку — за законом. Процедуру банкрутства потрібно довести до кінця! Це раз. Ніхто не повинен наживатися на частинах інфраструктури Металіста — це два.

Сьогодні, по справедливості, власниками клубу є його кредитори, серед яких, до речі, держава — далеко не найбільший. Держава має розпочати переговори з футболістами та іншими донорами. Не можна кидати людей і компанії через стегно, ігноруючи їхнє право на їхні ж гроші. Тому необхідно домовитися про розрахунки з кредиторами — це три.

І чотири: саме рада кредиторів, як і повинно бути у випадку з банкрутством, має вирішувати долю майна клубу, включно з долею бренду. Інакше всі ці сурогатні піар-націоналізації будуть розбиті кредиторами в першому ж суді", — вважає Ярославський.

Раніше, Ярославський вказав проблему відновлення Металіста.

Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.

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