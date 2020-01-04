Стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави

Конфісковане майно Сергія Курченка на Харківщині повернули державі

Конфіскована власність екс-президента Металіста Сергія Курченка перейшла у власність держави.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Харківську ОДА.

"Реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується стадіон ОСК Металіст) на сьогодні завершена, вони внесені до Державного реєстру нерухомого майна.

Актуально: Ярославський: Будемо топити тільки за Металіст

Це віп-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому", - розповіли у Харківській ОДА.

Нагадаємо, Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського.