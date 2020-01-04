 Стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави | Футбол | Champion.com.ua
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Стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави

Сьогодні 17:21 249 0
Конфісковане майно Сергія Курченка на Харківщині повернули державі
Стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави
#Металіст, #Харків

Джерело - ukrinform.ua.

Конфіскована власність екс-президента Металіста Сергія Курченка перейшла у власність держави.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Харківську ОДА.

"Реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується стадіон ОСК Металіст) на сьогодні завершена, вони внесені до Державного реєстру нерухомого майна.

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Це віп-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому", - розповіли у Харківській ОДА.

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