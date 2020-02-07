Лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою

Циганков встигне відновитися

22-річний український вінгер київського Динамо Віктор Циганков, у якого раніше було виявлено запалення м'язів, не зіграє в останніх контрольних матчах киян на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляє sport.ua.

Циганкову нададуть додатковий час для відновлення. Повернення футболіста на поле планується вже в матчі Прем'єр-ліги проти Ворскли, який відбудеться в Києві 22-го лютого.

У поточному сезоні Циганков провів за Динамо 27 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.