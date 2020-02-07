Лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою

Джерело - sport.ua.
22-річний український вінгер київського Динамо Віктор Циганков, у якого раніше було виявлено запалення м'язів, не зіграє в останніх контрольних матчах киян на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Про це повідомляє sport.ua.
Циганкову нададуть додатковий час для відновлення. Повернення футболіста на поле планується вже в матчі Прем'єр-ліги проти Ворскли, який відбудеться в Києві 22-го лютого.
У поточному сезоні Циганков провів за Динамо 27 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.