 Лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою | Футбол | Champion.com.ua
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Лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою

Сьогодні 16:26 650 0
Циганков встигне відновитися
Лідер Динамо встигне відновитися до матчу з Ворсклою
#Циганков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

22-річний український вінгер київського Динамо Віктор Циганков, у якого раніше було виявлено запалення м'язів, не зіграє в останніх контрольних матчах киян на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляє sport.ua.

Циганкову нададуть додатковий час для відновлення. Повернення футболіста на поле планується вже в матчі Прем'єр-ліги проти Ворскли, який відбудеться в Києві 22-го лютого.

У поточному сезоні Циганков провів за Динамо 27 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.

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