Левченко: З приводу Динамо Морозюк прав

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст збірної України Євген Левченко підтримує висловлювання Миколи Морозюка про гру київського Динамо.
Про це він написав у Twitter.
"Можна як завгодно ставитися до Миколи Морозюку, але, на жаль, з приводу Динамо він має рацію. Спонтанщмна - кращого слова і не придумаєш", - написав Левченко.
Можно как угодно относится к Николаю Морозюку, но, к сожалению, по поводу Динамо он прав. "Спонтанщина"- лучшего слова и не придумаешь.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 9, 2020
Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.