Левченко: З приводу Динамо Морозюк прав

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко підтримує висловлювання Миколи Морозюка про гру київського Динамо.

Про це він написав у Twitter.

"Можна як завгодно ставитися до Миколи Морозюку, але, на жаль, з приводу Динамо він має рацію. Спонтанщмна - кращого слова і не придумаєш", - написав Левченко.