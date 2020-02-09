Футболісти Динамо не відчувають один одного на полі, у команди немає малюнка гри.

Про це екс-півзахисник Динамо Микола Морозюк заявив в ефірі шоу Трендець.

"Чесно? Я не динамівський гравець. Я не для динамівського футболу. Єдиний був період, з Ребровим, тоді я реально кайфував від футболу. Нас критикували, Шахтар став чемпіоном, потрібно дивитися правді в очі - Шахтар був сильнішим. Зараз вони номер один, слідом за ними довго нікого, а потім вже Динамо.

Динамо - це спонтанщина, що потрапило, бум-бум. Я просто знаю цю команду. Є хороша молодь, але немає людей, які могли б з ними працювати. Це моя думка - це дорога в нікуди ".

Мене ніхто не сплавляв. У мене було ще три роки за контрактом. Але я не хотів там грати. У мене навіть були депресняк після виграних матчів. Як так у футбол можна грати? Але не у всіх вистачає сміливості піти звідти. Футбол - це кайф і гра, не можна як робот грати, як попало. Це вже минуле.

3:0 виграли у якихось глухарів і відразу говорять, що Динамо біжить. Куди біжить? Хто куди? Нехай зіграють з командою, яка їх розставить по місцях, і подивимося, куди вони будуть бігти. Суперники на зборах - це не рівень. Там футболу взагалі не спостерігається. Не знаю, як фанати сприймають цю гру. Немає малюнка і системи, футболісти не відчувають один одного", - зазначив Морозюк.