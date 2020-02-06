Маріуполь вирвав перемогу у Стріпфінга в контрольному матчі

Переможний гол був забитий на останній хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, Маріуполь у Туреччині провів спаринг із австрійським клубом Стріпфінг.

Гравці українського клубу змогли перемогти суперників, попри те, що на початку другої половини гри вони програвали із рахунком 0:2.

Контрольний матч

06 лютого

Маріуполь – Стріпфінг 3: 2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Сулімані, 0:2 - 46 Хейнікер, 1:2 – 55 Чурко (пен), 2:2 – 80 Кулаков, 3:2 – 90 Топалов

Маріуполь: Поспєлов, Дава (Чоботенко, 62), Сагуткін (Яворський, 62), Биков (Тищенко, 62), Путря (Полегенько, 62), Петерман (Чех, 62), Ігнатенко (Мишнєв, 62), Кащук ( Федорчук, 62), Корнієнко (Горбунов, 62), Чурко (Топалов, 62), Фомін (Біблік, 33, Кулаков, 62).

Нагадаємо, Маріуполь планує провести 6 спарингів на другому зборі.

На першому зборі азовці зіграли внічию з Кизилжаром (1:1), Динамо Брест (2:2) і Санкт-Пельтені (1:1).