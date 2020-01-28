Маріуполь втратив перемогу над Санкт-Пельтен у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь завершили унічию зустріч з австрійською командою Санкт-Пельтен.
Гра відбулася у турецькій Анталії та завершилася з рахунком 1:1.
У складі українців м'яч на 58-й хвилині з пенальті забив Руслан Фомін. Суперники змогли відігратися на останній хвилині матчу.
Контрольний матч
28 січня
Маріуполь - Санкт-Пельтен 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Фомін (пен), 1:1 – 90 Пак (пен)
Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.
Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест.