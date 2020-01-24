Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест у контрольному матчі

Мілевський допоміг білорусам не програти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест.

У середині першого тайму Кулаков відкрив рахунок. На 36-ій хвилині матчу Мілевський після передачі Гордійчука зрівняв рахунок.

На старті другого тайму Кривець вміло зіграв на добиванні і динамівці вийшли вперед. Але вже через 12 хвилин молодий Біблик відновив рівновагу у рахунку - 2:2.

Контрольний матч

24 січня

Маріуполь - Динамо-Брест 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Кулаков (пен), 1:1 - 36 Мілевський, 1:2 - 46 Кривець, 2:2 - 58 Біблик

Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.