Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Маріуполь зіграв внічию з Динамо-Брест.
У середині першого тайму Кулаков відкрив рахунок. На 36-ій хвилині матчу Мілевський після передачі Гордійчука зрівняв рахунок.
На старті другого тайму Кривець вміло зіграв на добиванні і динамівці вийшли вперед. Але вже через 12 хвилин молодий Біблик відновив рівновагу у рахунку - 2:2.
Контрольний матч
24 січня
Маріуполь - Динамо-Брест 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Кулаков (пен), 1:1 - 36 Мілевський, 1:2 - 46 Кривець, 2:2 - 58 Біблик
Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.