Маріуполь зіграв внічию з казахською командою у контрольному матчі

Маріуполь і Кизилжар розійшлися миром

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го січня, ФК Маріуполь на навчально-тренувальному зборі у Туреччині зіграв внічию з Кизилжарем (Казахстан).

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Рахунок у матчі відкрив гравець маріупольців Байдал. Але вже через дві хвилини суперник відігрався. Рахунок 1:1 не зазнав змін до завершення зустрічі.

24 січня Маріуполь зіграє з брестським Динамо.

Контрольний матч

20 січня

Маріуполь - Кизилжар 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 37 Байдал, 1:1 - 39 ?

Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.

Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.