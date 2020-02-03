Ігор Сікорський виступатиме у другій половині чемпіонату в Чорноморці

Нападник Ігор Сікорський, з яким Агробізнес розірвав контракт через відпочинок в Росії, продовжить кар'єру в Чорноморці.

Про це повідомляє ua-football.

Трансфер підтвердив головний тренер Чорноморця Остап Маркевич. Офіційний сайт одеського клубу перехід наразі не оголошує.

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Волочинський Агробізнес прийняв рішення відрахувати 31-річного футболіста після того, як він провів відпустку в Санкт-Петербурзі, публікуючи в Instagram фотографії з гербом Росії.

У поточному сезоні Сікорський провів за Агробізнес 18 матчів у Першій лізі та забив в них 8 голів.

Нагадаємо, Чорноморець переглядає чемпіона світу.