Екс-футболіст Агробізнесу не зміг назвати Росію агресором

Джерело - expres.online.
Колишній гравець Агробізнесу Ігор Сікорський не зміг відповісти на запитання, чи є Росія агресором.
Про це розповів сам футболіст.
Сікорський відмовився відповідати на запитання, чи Росія для нього є агресором.
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"Я далекий від політики, зосереджений на футболі. Постараюся якомога швидше забути цей скандал і продовжити кар'єру", - сказав футболіст.
Раніше повідомлялося, що Сікорський може перейти у Чорноморець.
Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.