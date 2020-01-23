Екс-футболіст Агробізнесу не зміг назвати Росію агресором

Ігор Сікорський прокоментував відношення до Росії

Колишній гравець Агробізнесу Ігор Сікорський не зміг відповісти на запитання, чи є Росія агресором.

Про це розповів сам футболіст.

Сікорський відмовився відповідати на запитання, чи Росія для нього є агресором.

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"Я далекий від політики, зосереджений на футболі. Постараюся якомога швидше забути цей скандал і продовжити кар'єру", - сказав футболіст.

Раніше повідомлялося, що Сікорський може перейти у Чорноморець.

Нагадаємо, клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії.