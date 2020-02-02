Чорноморець переглядає чемпіона світу

Джерело - www.footboom.com.
Півзахисник Олександрії Кирило Дришлюк знаходиться на перегляді в одеському Чорноморці.
Про це повідомляє Footboom.com.
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У разі, якщо чемпіон світу U-20 у складі збірної України підійде першоліговій команді, Олександрія віддасть його в оренду.
Дришлюк приєднався до Олександрії у вересні 2018 року.
Раніше повідомлялося, що одесити також переглядають колишнього півзахисника Волині Євгена Непляха.
У нинішньому сезоні Кирило провів два матчі за першу команду Олександрії в Кубку України. В основному Дришлюк виступає за молодіжний склад клубу в чемпіонаті U-21.
Чорноморець знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 22 очки після 19-ти зіграних турів.