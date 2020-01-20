Нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша

Андрій Борячук приєднається до Дениса Гармаша та Миколи Морозюка у Туреччині

Український нападник Шахтаря Андрій Борячук узгодив контракт із турецьким Різеспором.

Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Наразі не відомо, чи турецький клуб візьме гравця в оренду чи викупить контракт нападника у Шахтаря.

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Відзначимо, що Борячук є вихованцем "гірників". Контракт форварда належить донецькому клубу з 2016-го року. У поточному сезоні він зіграв за донецьку команду три матчі у всіх турнірах, де забив один гол.

Орієнтовна вартість гравця складає 700 тис євро.

За Різеспор грають українські футболісти Микола Морозюк і Денис Гармаш.

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

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