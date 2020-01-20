Нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша

Джерело - sport.ua.
Український нападник Шахтаря Андрій Борячук узгодив контракт із турецьким Різеспором.
Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.
Наразі не відомо, чи турецький клуб візьме гравця в оренду чи викупить контракт нападника у Шахтаря.
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Відзначимо, що Борячук є вихованцем "гірників". Контракт форварда належить донецькому клубу з 2016-го року. У поточному сезоні він зіграв за донецьку команду три матчі у всіх турнірах, де забив один гол.
Орієнтовна вартість гравця складає 700 тис євро.
За Різеспор грають українські футболісти Микола Морозюк і Денис Гармаш.
Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.
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