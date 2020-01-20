Шахтар вирушив на збори до Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 січня, донецький Шахтар відправився на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
Про це повідомляє прес-служба "гірників" у Іnstagram.
Шахтар базуватимуться в Белеку до 30 січня, де зіграє товариські матчі із Лехом (Польща), Войводиною (Сербія) та Словацко (Чехія)
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👊 Работа начинается! 🛫🔜 Следующая остановка – Турция 🇹🇷 #ШахтерВБелеке ⠀ 👊 Робота починається! 🛫🔜 Наступна зупинка – Туреччина 🇹🇷 #ШахтарУБелеку
Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.
Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.