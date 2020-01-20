Шахтар вирушив на збори до Туреччини

Шахтар розпочав підготовку до другої частини сезону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 січня, донецький Шахтар відправився на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба "гірників" у Іnstagram.

Шахтар базуватимуться в Белеку до 30 січня, де зіграє товариські матчі із Лехом (Польща), Войводиною (Сербія) та Словацко (Чехія)

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.