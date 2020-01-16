Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу

Шахтар у 2018 році зміг заробити понад 40 млн євро

УЄФА опублікував економічний звіт за підсумками 2018 фінансового року.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Очолив рейтинг найприбутковіших клубів французький Монако, який заробили 179 млн євро. На другій сходинці розташувався англійський Тоттенгем з 127 млн ​​євро чистого прибутку. Також до трійки лідерів увійшов торішній переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль - 120 млн.

Донецький Шахтар за 2018 фінансовий рік заробив 42 млн євро, що дозволило йому посісти шосте місце серед усіх європейських клубів.

Раніше Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.

Нагадаємо, Баварія бажає за 25 млн євро купити захисника Шахтаря.