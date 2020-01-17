Шахтар вийшов із відпустки

Шахтар розпочав підготовку до другої частини сезону

Сьогодні, 17 січня гравці основного складу Шахтаря вийшли з відпустки.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Протягом двох днів команда присвятить регулярному медичному огляду в одному з київських центрів, який вжеДавид Хочолава, Михайло Мудрик, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Олексій Шевченко, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Сергій Болбат та Даниїл Сікан.

Обстеження містить аналіз крові, УЗД серця та внутрішніх органів, електрокардіографію, рентгенограму й консультацію офтальмолога.

Перший тренувальний збір "гірників" стартує 20 січня.

Нагадаємо, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.