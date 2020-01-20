Сетьєн: Мессі перевернув хід матчу

Нападник Барселони Ліонель Мессі перевернув хід матчу із Гранадою у Ла-Лізі.

Про це розповів новий головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.

"Це був прекрасний матч. Можливо, нам не вистачило удачі в першому таймі. Гранада добре грала в обороні, крім того, погода була неприємною, був вітер. Я радий, що ми допустили лише один удар в першому таймі і один в другому, який потрапив в штангу.