Сетьєн: Мессі перевернув хід матчу

Джерело - sport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі перевернув хід матчу із Гранадою у Ла-Лізі.
Про це розповів новий головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.
"Це був прекрасний матч. Можливо, нам не вистачило удачі в першому таймі. Гранада добре грала в обороні, крім того, погода була неприємною, був вітер. Я радий, що ми допустили лише один удар в першому таймі і один в другому, який потрапив в штангу.
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Ми багато що зробили добре, і я сподіваюся, що поступово ми додамо в русі і станемо краще перед воротами суперника. Мессі зробив те, що робить все своє життя. Така реальність. Завдяки відмінному пасу Відаля п'ятою він перевернув хід матчу, що невдало складався", - сказав Сетьєн.
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