 Сетьєн: Мессі перевернув хід матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Сетьєн: Мессі перевернув хід матчу

Сьогодні 11:00 1056 0
Кіке Сетьєн прокоментував матч проти Гранади
Сетьєн: Мессі перевернув хід матчу
#Сетьєн, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі перевернув хід матчу із Гранадою у Ла-Лізі.

Про це розповів новий головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.

"Це був прекрасний матч. Можливо, нам не вистачило удачі в першому таймі. Гранада добре грала в обороні, крім того, погода була неприємною, був вітер. Я радий, що ми допустили лише один удар в першому таймі і один в другому, який потрапив в штангу.

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Ми багато що зробили добре, і я сподіваюся, що поступово ми додамо в русі і станемо краще перед воротами суперника. Мессі зробив те, що робить все своє життя. Така реальність. Завдяки відмінному пасу Відаля п'ятою він перевернув хід матчу, що невдало складався", - сказав Сетьєн.

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