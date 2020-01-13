Динамо виплатило платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

Динамо виплатило борг Юності

Київське Динамо виплатило Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Юність з Чернігова платіж солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка у дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє ФІФА.

Актуально: Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

Палата по вирішенню спорів ФІФА підтвердила, що київський клуб виплатив Юності 150 тис євро.

Також, палата прийняла рішення зобов'язати Боруссію заплатити 136,5 тисяч євро Юності. Динамо компенсує цю суму німецькому клубу.

Раніше, ФІФА відкрила провадження проти Динамо та Боруссії.

Нагадаємо, Вест Гем виплатив перший транш Юності за трансфер Ярмоленка.