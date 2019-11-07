 Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

Сьогодні 16:14 795 0
У Боруссії впевнені, що це проблеми київського Динамо
Боруссія відмовилась виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка
#Боруссія, #Динамо, #Ярмоленко

Джерело - xsport.ua.

Керівництво дортмундської Боруссії не планує виплачувати платіж солідарності за трансфер екс-вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє Sport.de.

Транш сумою 301 тис евро має надійти на рахунок Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Юність з Чернігова. Однак, німецький клуб впевнений, що це обов'язок керівництва Динамо,  так як FIFA зобов'язала саме киян залагодити це питання до 16 листопада.

Раніше, ФІФА відкрила провадження проти Динамо та Боруссії.

Нагадаємо, Вест Гем виплатив перший транш Юності за трансфер Ярмоленка.

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