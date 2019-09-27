Тренер Ярмоленка: Вест Гем виплатив перший транш

Чернігівська Юність за виділений від Вест Гема транш за трансфер Андрія Ярмоленка почала будувати футбольне поле.

Про це розповів дитячий тренер Андрія Ярмоленка у Юності Віктор Лазаренко.

"Виплатам по Ярмоленку все нормально буде, кожен своє отримає. Від Вест Гема вже перший транш прийшов. Другий повинен був бути в серпні, не знаю, чи прийшов. За ці гроші зараз поле біля школи будуватися.

Наступні підуть на майданчики, хочемо ще автобус обов'язково купити. На решту держава дає гроші", - розповів Лазаренко.