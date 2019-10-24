ФІФА відкрила провадження проти Динамо та Боруссії

Заявником у ФІФА виступила Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу Юність

ФІФА зобов'язала київське Динамо та дортмундську Борусію виплатити борг за трансфер Андрія Ярмоленка влітку 2017-го року.

Про це повідомляє Цензор.нет.

Клуби досі не виплатили Спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Юність з Чернігова платіж солідарності за трансфер свого вихованця з київського Динамо у дортмундську Борусію. У зв’язку із цим ФІФА відкрила провадження щодо обох клубів та зобов’язала їх погасити борг.

Сторони мають погасити перед чернігівською школою борг у розмірі 301 578,95 євро (22,92% від солідарного внеску, що підлягає сплаті).

Нагадаємо, Вест Гем виплатив перший транш Юності за трансфер Ярмоленка.

Раніше, Реднапп назвав Ярмоленка "тузом" Вест Гема.