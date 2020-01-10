Динамо цікавиться нападником Баєра

Кевін Фолланд може перейти у Динамо

Київське Динамо цікавиться 30-річним нападником Баєра Кевіном Фолландом.

Про це повідомляє Gong.bg.

У зимове трансферне вікно київський клуб має намір посилити свою лінію атаки.

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Фолланд захищає кольори Баєра з літа 2016-го року після переходу з Гоффенгайма. У поточному сезоні нападник зіграв 25 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Контракт Фолланда з Баєром розрахований до літа 2021-го року.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.