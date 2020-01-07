Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара

Кияни планують позбутися угорського захисника цієї зими

Київське Динамо продовжує шукати варіанти працевлаштування для свого 29-річного угорського захисника Тамаша Кадара.

Про це повідомляє FC Dynamo Nation.

Кияни мають намір продати гравця цієї зими.

Раніше повідомлялося, що Кадар може перейти в угорський Фегервар, але угода не відбулася. Динамо продовжує шукати для футболіста новий клуб.

У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €4,5 мільйони.

В активі Кадара 57 матчів у складі збірної Угорщини, де він забив один м'яч.