Київське Динамо не може собі дозволити трансфери гравців, які купляє Шахтар.

Про це розповів футбольний агент Дмитро Селюк.

"У професійному футболі є різні системи заробітку грошей. Я бачу, що в Динамо будують систему, що тут хочуть змінитися і вивести клуб на новий економічний рівень. Просто потрібен час. У плані футбольної економіки Динамо йде в правильному напрямку.

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Що стосується негативу. Упевнений, диванні експерти рознесли б вщент будь-який перехід, дістанеться, вже дісталося і цим. Мовляв, Ігор Михайлович, ви чому не купили для Динамо Мессі або Роналду, чому підписали гравця, чий останній клуб був Тамбов, а не Боруссія Дортмунд або Барселона? Та тому що для Коутіньйо і Салаха, Мане, Кейта та інших потрібна відповідна сума грошей, якої в Динамо немає! Уболівальники вперто не хочуть сприймати економічну реальність, в якій живе український футбол. Так, Шахтар може дозволити собі купувати гравців молодіжної збірної Бразилії, Динамо — ні. Про придбання за 10, 15, 20 мільйонів варто забути", - вважає Селюк.