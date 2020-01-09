 Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург | Футбол | Champion.com.ua
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Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург

Сьогодні 21:24 242 0
Агент прокоментував розвиток київського Динамо
Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург
#Селюк, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Київському Динамо треба заробляти, а не тільки витрачати гроші Суркіса.

Про це заявив агент Дмитро Селюк.

"Прихід легіонерів ні в якій мірі не означає відмови від українських талантів, від їх виховання і розвитку. Йдеться про те, на мій погляд, що цей вектор не повинен бути єдиним. 

З урахуванням нинішніх реалій президент Динамо Ігор Суркіс, на мій погляд, вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург - покупка і розвиток молодих гравців, не тільки своїх. Це шлях ПСЖ, у якого маса молодих гравців на мінімальному контракті - з прицілом на те, що з кожного трансферу вихованця клуб буде отримувати як мінімум платежі солідарності. 

Ні про яку відмову від своїх принципів не йдеться, подивіться на результат збірної України U-20 і скільки там біло гравців Динамо. Водночас підкреслю: наявність у складі тільки українських молодих гравців - це неправильно. 

З економічної точки зору продавати африканського гравця в клуби з Євросоюзу набагато простіше - африканці для ЄС не легіонери. А українці будуть вважатися легіонерами. У Динамо цей момент чітко усвідомлюють, тому запрошують молодих легіонерів з перспективами.

Клубу треба заробляти, а не тільки витрачати гроші Суркіса", - сказав Селюк. 

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.

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