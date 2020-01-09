Селюк: Суркіс вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург

Київському Динамо треба заробляти, а не тільки витрачати гроші Суркіса.

Про це заявив агент Дмитро Селюк.

"Прихід легіонерів ні в якій мірі не означає відмови від українських талантів, від їх виховання і розвитку. Йдеться про те, на мій погляд, що цей вектор не повинен бути єдиним.

З урахуванням нинішніх реалій президент Динамо Ігор Суркіс, на мій погляд, вибрав правильний шлях, яким йдуть Аякс і Зальцбург - покупка і розвиток молодих гравців, не тільки своїх. Це шлях ПСЖ, у якого маса молодих гравців на мінімальному контракті - з прицілом на те, що з кожного трансферу вихованця клуб буде отримувати як мінімум платежі солідарності.

Ні про яку відмову від своїх принципів не йдеться, подивіться на результат збірної України U-20 і скільки там біло гравців Динамо. Водночас підкреслю: наявність у складі тільки українських молодих гравців - це неправильно.

З економічної точки зору продавати африканського гравця в клуби з Євросоюзу набагато простіше - африканці для ЄС не легіонери. А українці будуть вважатися легіонерами. У Динамо цей момент чітко усвідомлюють, тому запрошують молодих легіонерів з перспективами.

Клубу треба заробляти, а не тільки витрачати гроші Суркіса", - сказав Селюк.