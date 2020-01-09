Родрігес не поїде на збори з Динамо – журналіст

Джерело - xsport.ua.
Нападник Динамо Жерсон Родрігес не поїде із командою на зимові збори.
Про це розповів журналіст Андрій Шахов.
"Чи потрібно київським Динамо посилення? Однозначно! Причому, на жаль, є сенс посилювати будь-яку позицію.
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Уже за чутками з інтернету можна зрозуміти, що в першу чергу Динамо зараз шукає форварда. Поведінка Жерсона Родрігеса, поганий рік у Соля і можлива дискваліфікація Бесєдіна не залишають клубу вибору.
Жерсон, як я чув, навіть на турецький збір не полетить, тобто на нього взагалі не розраховують, так що, судячи з усього з трьох нападників, з якими Динамо догравав 2019 рік, в розпорядженні тренерів залишиться тільки Соль. Так що проблема форвардів знову загострюється", - розповів Шахов.
Нагадаємо, Динамо підтвердило оренду Сідклея у Корінтіанс.
Також, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.