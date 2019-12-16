Родрігес може залишити Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник київського Динамо Жерсон Родрігес може залишити київський клуб.
Про це повідомляють Записки Динамівця.
24-річний хавбек переведений до дублюючого складу, а в зимове трансферне вікно буде виставлений на продаж.
Відзначається, що футболіст неодноразово приїжджав на тренування з запахом перегару з рота.
Португалець з люксембурзьким паспортом перейшов в Динамо з Джубіло Івате в серпні 2019 роки за 2 мільйони євро.
На рахунку Родрігеса 2 голи в 12 матчах у складі киян.
Тransfermarkt оцінює гравця в 700 000 євро, його контракт з Динамо розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.
Раніше, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.