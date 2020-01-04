Попри невдачу молодіжної збірної України у відборі на Євро, із головного тренера Реслана Ротаня вийде хороший фахівець.

Про це розповів глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Шкода, що "молодіжка" не зовсім вдало стартувала у відборі до Євро. Однак я вже говорив, Руслану Ротаню було непросто, оскільки в повному складі команда зібралася лише напередодні офіційних матчів.