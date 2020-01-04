Джерело - УАФ.
Попри невдачу молодіжної збірної України у відборі на Євро, із головного тренера Реслана Ротаня вийде хороший фахівець.
Про це розповів глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.
"Шкода, що "молодіжка" не зовсім вдало стартувала у відборі до Євро. Однак я вже говорив, Руслану Ротаню було непросто, оскільки в повному складі команда зібралася лише напередодні офіційних матчів.
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Але я, як і раніше, упевнений, що з Ротаня вийде хороший фахівець", - відзначив Маркевич.
Нагадаємо, Ротань вказав причину провального виступу збірної України U-21.
Раніше, Протасов виступив проти відставки Ротаня.