 Маркевич: З Ротаня вийде хороший тренер | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк здобула перемогу на старті кваліфікації у Брісбені
Сьогодні 09:46 1010
Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 21:13 756
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 14:57 553
Ломаченко увійшов у ТОП-5 престижного рейтингу
Сьогодні 13:08 669
Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу
Сьогодні 12:13 638
Динамо назвало умови трансферу Беніто
Вчора 22:55 1421
Кадар може взимку залишити Динамо
Вчора 20:32 1170
Богданов перейшов у Колос
Вчора 18:13 985
Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії
Вчора 17:07 685
Динамо підписало гравця російського Тамбова
Вчора 16:13 3931 2
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:13 Пряма трансляція Еспаньйол - Барселона: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 756
21:11 Баскетбол Київ-Баскет відіграв 16 очок у грі із Миколаєвом у Кубку України 52
20:55 Футбол Лінекер: Гвардіола змінив футбол в АПЛ 119
20:35 Футбол Хетафе – Реал 0:3. Огляд матчу 166
20:16 Футбол Зінченко забив перший гол у сезоні за Манчестер Сіті 2392
20:15 Пряма трансляція Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE 254
20:14 Пряма трансляція Лестер - Віган: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE 189
20:05 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Порт Вейл: онлайн-трансляція матчу 1/32 Кубку Англії. LIVE 1572
20:04 Футбол Дегтярьов виключений із заявки Десни 532
19:47 Футбол Маркевич: З Ротаня вийде хороший тренер 386
19:30 Футбол Фулем обіграв Астон Віллу, камбек Транмера у грі із Вотфордом. Результати 1/32 Кубку Англії 133
19:10 Хокей Росія в овертаймі обіграла Швецію та пробилась у фінал чемпіонату світу U-20 483 1
18:54 Футбол Реал розібрався із Хетафе у 19 турі Ла-Ліги 224
18:44 Футбол Лестер хоче підсилитися гравцем Ювентуса 255
18:33 Футбол Маркевич назвав перспективи збірної України на Євро-2020 840
18:17 Футбол Тренер Металіста 1925 назвав головних претендентів на вихід в УПЛ 512
17:55 Футбол Захисник Барселони погодився перейти у Мілан 323
17:40 Футбол Рибка може перейти у Олімпік 632
17:21 Футбол Стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави 355
17:16 Пряма трансляція Хетафе - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 19 туру Ла-Ліги. LIVE 540
17:01 Футбол Моурінью: Клопп є найкращим тренером у світі 325
16:49 Футбол Ньюкасл втратив перемогу над Рочдейлом, перемоги Бернлі та Бірмінгема. Результати 1/32 Кубку Англії 326
16:29 Футбол За Миколенком пильно слідкують у Серії А, - скаут 443
16:25 Футбол Ювентус не має наміру продавати Рабйо 144
16:12 Футбол Мессі - найкращий бомбардир десятиріччя 341

Маркевич: З Ротаня вийде хороший тренер

Сьогодні 19:47 386 0
Мирон Маркевич прокоментував роботу Руслана Ротаня
Маркевич: З Ротаня вийде хороший тренер
#Ротань, #Маркевич

Джерело - УАФ.

Попри невдачу молодіжної збірної України у відборі на Євро, із головного тренера Реслана Ротаня вийде хороший фахівець.

Про це розповів глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Шкода, що "молодіжка" не зовсім вдало стартувала у відборі до Євро. Однак я вже говорив, Руслану Ротаню було непросто, оскільки в повному складі команда зібралася лише напередодні офіційних матчів.

Актуально: Маркевич назвав найкращих гравців у 2019 році

Але я, як і раніше, упевнений, що з Ротаня вийде хороший фахівець", - відзначив Маркевич.

Нагадаємо, Ротань вказав причину провального виступу збірної України U-21.

Раніше, Протасов виступив проти відставки Ротаня.

Коментарі ()