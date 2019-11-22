Головного тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня не слід поспішати відправляти у відставку.

Про це розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов

"Результат не той, який ми хотіли. Деякі вимагають відставки Ротаня, ставлять під сумнів якості роботи. Але поспішати не варто.

Здавалося б, прийшли хлопці чемпіони світу, були старші хлопці. Ніхто не дивиться на те, що тренерському штабу довелося заново монтувати команду. Це не була одна команда.

У першому матчі з Фінляндією було 5 хлопців чемпіонів світу. Не було зіграності, такий результат. Потрібно продовжувати ліпити команду, подивитися, може, хтось не підходить. Були індивідуальні помилки, які вплинули на результат.

Команда незріла, це ми визнаємо. Але ніхто не сумнівається, що команда перспективна", - розповів Протасов.