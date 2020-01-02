Маркевич назвав найкращих гравців у 2019 році

Мирон Маркевич розповів про найкращих гравців 2019 року

Голова комітету комітет національних команд УАФ Мирон Маркевич назвав найкращих гравців та тренерів у минулому році.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Подією року вважаю вихід підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020 та тріумф збірної України U-20 на чемпіонаті світу у Польщі. Відповідно, тренери року – Андрій Шевченко і Олександр Петраков. Найкращий іноземний футболіст року Тайсон (Шахтар), а серед українських легіонерів на перше місце поставив би Олександра Зінченка (Манчестер Сіті).

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Молодий гравець року – Віталій Миколенко (Динамо), а відкриттям року назвав би луганську Зорю. Щодо матч року, то тут одночначно буде відбірковий поєдинок до ЧЄ-2020 Україна – Сербія (5:0). Ну а головне розчарування року – львівські Карпати", – розповів Маркевич.

Нагадаємо, Ковалець став найкращим тренером року у Першій лізі.