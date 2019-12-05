Не всі гравці молодіжної збірної України працювали на максимумі своїх можливостей.

Про це розповів головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.

"Були труднощі, пов'язані з роботою деяких гравців на максимумі своїх можливостей. Не буду називати прізвищ, але деяким хлопцям я сказав, що їм потрібно звернути увагу на свою роботу.

У багатьох хлопців, напевно, була перенасиченість футболом. Хтось втомився, хтось заспокоївся, це все позначилося на результатах молодіжної збірної. Цей момент я не врахував. Так що побажав гравцям добре відпочити і переосмислити ставлення. Це стосується не тільки чемпіонів світу, а й деяких футболістів старшого віку. Якщо комусь це не подобається – нам далі не по дорозі. В нашій команді не буде такого, щоб хтось відбував номер", – відзначив Ротань.