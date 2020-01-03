 У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі | Футбол | Champion.com.ua
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У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі

Сьогодні 16:32 413 0
Райо Вальєкано оскаржить покарання дисциплінарної комісії
У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі
#Зозуля

Джерело - football24.ua.

Апеляційний комітет федерації футболу Іспанії прийняв рішення призупинити покарання Райо Вальєкано за образи українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Про це повідомляє Marca.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у мадридського клубу було занадто мало часу на підготовку апеляції, оскільки наступний домашній матч команда зіграє вже 5 січня проти Жирони.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.

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