У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі

Райо Вальєкано оскаржить покарання дисциплінарної комісії

Апеляційний комітет федерації футболу Іспанії прийняв рішення призупинити покарання Райо Вальєкано за образи українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Про це повідомляє Marca.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у мадридського клубу було занадто мало часу на підготовку апеляції, оскільки наступний домашній матч команда зіграє вже 5 січня проти Жирони.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.