У Іспанії призупинили покарання Райо Вальєкано у справі Зозулі

Джерело - football24.ua.
Апеляційний комітет федерації футболу Іспанії прийняв рішення призупинити покарання Райо Вальєкано за образи українського форварда Альбасете Романа Зозулі.
Про це повідомляє Marca.
Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у мадридського клубу було занадто мало часу на підготовку апеляції, оскільки наступний домашній матч команда зіграє вже 5 січня проти Жирони.
Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.