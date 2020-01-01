Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Евертоном

Українець не зіграє проти Евертона

Джерело - Чемпіон.

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном залишив поза заявкою Олександра Зінченка.

Про це повідомляє прес-служба МанСіті.

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Стартові склади команди:

Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Фернандінью, Е. Гарсія, Менді – Родрі, Гюндоган, Марез, Фоден – Де Брюйне – Жезус

Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Агуеро, Анхеліньо, Б. Сілва, Д. Сілва

Раніше, Зінченко зазначав, що Гвардіола - найкращий у світі.