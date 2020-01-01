Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Евертоном

Джерело - Чемпіон.
Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном залишив поза заявкою Олександра Зінченка.
Про це повідомляє прес-служба МанСіті.
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Стартові склади команди:
Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Фернандінью, Е. Гарсія, Менді – Родрі, Гюндоган, Марез, Фоден – Де Брюйне – Жезус
Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Агуеро, Анхеліньо, Б. Сілва, Д. Сілва
The first City line-up of the decade! 🙌— Manchester City (@ManCity) 1 січня 2020 р.
Bravo, Cancelo, Fernandinho (C), E Garcia, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Foden, De Bruyne, Jesus
Subs | Carson, Walker, Sterling, Aguero, Angelino, Bernardo, Silva
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #MCIEVE #ManCity pic.twitter.com/sqzmVWLn6F
Раніше, Зінченко зазначав, що Гвардіола - найкращий у світі.