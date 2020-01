Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч з Евертоном

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном залишив поза заявкою Олександра Зінченка.

Про це повідомляє прес-служба МанСіті.

Стартові склади команди:

Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Фернандінью, Е. Гарсія, Менді – Родрі, Гюндоган, Марез, Фоден – Де Брюйне – Жезус

Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Агуеро, Анхеліньо, Б. Сілва, Д. Сілва

The first City line-up of the decade! 🙌



Bravo, Cancelo, Fernandinho (C), E Garcia, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Foden, De Bruyne, Jesus



Subs | Carson, Walker, Sterling, Aguero, Angelino, Bernardo, Silva



⚽️ @HaysWorldwide

🔵 #MCIEVE #ManCity pic.twitter.com/sqzmVWLn6F