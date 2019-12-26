Екс-нападник київського Динамо Браун Ідеє пішов із клубу, оскільки переживав за власну безпеку.

Про це розповів сам нігерійський нападник.

"Я пішов з моїм агентом до власника команди, який жив в Монако. Спочатку він навіть не хотів чути, що я хочу піти, він думав, що це була спроба агента заробити гроші. Тоді я був найкращим бомбардиром, і команді було складно атакувати, тому що у них був інший нападник, який ще не адаптувався.