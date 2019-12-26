Джерело - segodnya.uа.
Екс-нападник київського Динамо Браун Ідеє пішов із клубу, оскільки переживав за власну безпеку.
Про це розповів сам нігерійський нападник.
"Я пішов з моїм агентом до власника команди, який жив в Монако. Спочатку він навіть не хотів чути, що я хочу піти, він думав, що це була спроба агента заробити гроші. Тоді я був найкращим бомбардиром, і команді було складно атакувати, тому що у них був інший нападник, який ще не адаптувався.
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Ми поговорили по-людськи. Ви не можете жити без своєї сім'ї та працювати в таких умовах. Справа була не в грошах. Це було чисто питання безпеки. Він зрозумів це і відпустив мене", – розповів Ідеє.
Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.
Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.