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Ідеє залишив Динамо через власну безпеку

Сьогодні 13:16 1329 0
Браун Ідеє вказав справжню причину переходу із Динамо у Вест-Бромвіч Альбіон
Ідеє залишив Динамо через власну безпеку
#Ідеє, #Динамо

Джерело - segodnya.uа.

Екс-нападник київського Динамо Браун Ідеє пішов із клубу, оскільки переживав за власну безпеку.

Про це розповів сам нігерійський нападник.

"Я пішов з моїм агентом до власника команди, який жив в Монако. Спочатку він навіть не хотів чути, що я хочу піти, він думав, що це була спроба агента заробити гроші. Тоді я був найкращим бомбардиром, і команді було складно атакувати, тому що у них був інший нападник, який ще не адаптувався.

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Ми поговорили по-людськи. Ви не можете жити без своєї сім'ї та працювати в таких умовах. Справа була не в грошах. Це було чисто питання безпеки. Він зрозумів це і відпустив мене", – розповів Ідеє.

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Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

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